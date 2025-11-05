Опрошенные иностранные студенты выбирают малые города из-за атмосферы

Специалисты Центра развития туризма Кировской области совместно с Вятским государственным университетом, сообщили, что респондентов также привлекают размеренность жизни и ощущение настоящей зимы

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Иностранные студенты из Китая, стран Африки и СНГ выбирают малые города из-за ощущения "тихой России", размеренности жизни и настоящей зимы. Такие выводы сделали специалисты Центра развития туризма Кировской области совместно с Вятским государственным университетом по итогам опроса мнения студентов ВятГУ о городе Кирове и его ключевых ценностях.

"Почему иностранные студенты выбирают малые города России? Ответы на этот вопрос искал Центр развития туризма Кировской области совместно с Вятским государственным университетом, изучая мнение студентов ВятГУ о городе и его ключевых ценностях. Опрошенные студенты рисуют образ "тихой России" - не шумного мегаполиса, а города с открытой душой, где ценят историю, природу и уют. Многие респонденты сошлись во мнении, что именно отсутствие суеты, характерной для мегаполисов, помогло им быстрее адаптироваться и почувствовать себя комфортно в новом городе", - сообщили ТАСС в Центре развития туризма.

В исследовании приняли участие будущие специалисты из разных уголков мира, включая Афганистан, Таджикистан, Сирию, Демократическую Республику Конго, Гвинею, Узбекистан, Судан, Перу и Китай.

"Знакомство с городом для многих из них началось с зимы, морозный воздух и снег стали самыми яркими и неизгладимыми воспоминаниями, особое впечатление на студентов произвел город в праздничном убранстве: улицы, сияющие гирляндами, и роскошная новогодняя елка на Театральной площади. Молодые люди охотно делились первыми впечатлениями от города. Первый день в Кирове все описывают по-разному, однако неотъемлемой частью впечатлений является чувство новизны, непривычного, но очаровавшего своей самобытностью места. Опрошенные студенты высоко оценили сохранившуюся купеческую архитектуру и многообразие зеленых парков, однако главным открытием для многих стала особая атмосфера уюта и размеренности жизни", - отметили в Центре развития туризма.

Как рассказали авторы исследования, иностранные студенты, побывав в Кирове, сами начинают выстраивать для гостей маршруты-открытия, где духовные центры вроде Трифонова монастыря идут в одной связке с научными - такими, как Детский космический центр. "Этот подход разрушает стереотипы: небольшой город предстает хранителем разных эпох - от купеческой Вятки до технологичного Кирова - и создает тот самый уникальный образ, который студенты увозят с собой, рекомендуя своим друзьям обязательно прогуляться по набережной Грина и увидеть Театральную площадь. Студенты высоко оценивают, как в Кирове сочетают историческое наследие с современностью", - говорится в сообщении.

Помимо известных достопримечательностей, студенты открыли и неочевидные места. Кто-то ведет гостей на прогулочную Спасскую, чтобы показать русский фольклор и ярмарку, а кто-то - в торгово-развлекательный центр, ставший для многих частью повседневной жизни. Рекомендуют также попробовать традиционные русские блюда: блины со сгущенкой, пельмени и салат "Оливье", а Люй Босфань из Китая особо отметил жаркое - сытное мясное блюдо с овощами.