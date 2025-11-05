Вильфанд: в Москве отмечается весенняя погода

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что это связано с тем, что воздушные массы перемещаются с акватории Атлантического океана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Температура на этой неделе в Московском регионе напоминает апрельскую, ее показатели превышают климатическую норму на шесть градусов. Днем будет теплее - плюс 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве супертеплая погода до субботы включительно, отклонение от нормы составляет шесть градусов. Такая среднесуточная температура бывает в середине апреля. Совершенно необычная весенняя погода", - сказал он.

По словам метеоролога, это связано с тем, что воздушные массы перемещаются с акватории Атлантического океана. Существенных осадков не будет, но небольшие дожди возможны.

Ночные значения температуры в столице будут в диапазоне от плюс 5 до плюс 8 градусов, а дневные составят 8-11 градусов тепла.