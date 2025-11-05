В ГД предложили провести конкурс эссе о межкультурном взаимодействии

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила растущий интерес россиян к федеральным инициативам по укреплению межэтнического согласия

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову с предложением провести всероссийский конкурс "Эссе единства: мой город, мои корни", ориентированный на популяризацию историй об опыте межкультурного взаимодействия. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным разработать и реализовать всероссийский конкурс эссе под рабочим названием "Эссе единства: мой город, мои корни", ориентированный на сбор, осмысление и популяризацию личных историй граждан о жизни в полиэтничной среде, семейных традициях, опыте межкультурного взаимодействия и чувства сопричастности к многонациональной российской общности", - написала Лантратова.

По ее словам, конкурс предполагает свободную литературную форму - эссе, очерк или автобиографическую заметку, что способствует личностному вовлечению участников и формированию эмоционально насыщенного диалога между представителями различных этнических, возрастных и социальных групп. "Конкурс может предусматривать деление участников по возрастным категориям, а также возможность индивидуального и семейного участия", - добавила парламентарий.

Депутат отметила, что в последние годы наблюдается рост вовлеченности граждан в федеральные инициативы по укреплению межэтнического согласия, включая ежегодную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант", в которой по итогам 2024 года приняли участие более 3,5 млн человек из всех регионов РФ и 170 иностранных государств. "Показательным является и рост среднего балла участников (69,6 балла против 67,4 годом ранее), что свидетельствует о возрастающем интересе к тематике культурного многообразия и этнической грамотности", - подчеркнула она.

Реализация инициативы, по мнению Лантратовой, позволит активизировать участие молодежи и творческой общественности в процессах этнокультурного просвещения и укрепления гражданской идентичности, зафиксировать и сохранить живые свидетельства личного и семейного опыта в условиях многонационального общества, повысить уровень межнациональной толерантности через формирование эмоционально окрашенного отношения к теме единства и солидарности, расширить арсенал современных форматов этнокультурной политики.