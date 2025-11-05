Подполье: команда Джоли звонила в офис Зеленского для спасения водителя от ТЦК

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Команда голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) водителя. Об этом ТАСС сообщили со ссылкой на собственные данные в пророссийском подполье, действующем в Херсонской области.

"Один из водителей кортежа голливудской звезды был задержан и доставлен в ТЦК для проверки документов. Выяснилось, что гражданин является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. По некоторым данным, команда актрисы даже звонила в офис президента, однако, по имеющейся информации, водитель все же был оставлен в ТЦК и вскоре, судя по всему, отправится на фронт", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за широкого общественного резонанса инициировано расследование с целью установить, кто именно слил в сеть кадры с камер видеонаблюдения. "Как бы ситуацию не преподнесли украинские СМИ, она говорит сама за себя: мобилизация идет полным ходом, и оказаться в руках тэцэкашников может каждый, даже если полчаса назад ты был водителем Анджелины Джоли", - добавил собеседник.

В подполье уточнили, что информация о визите в город Джоли появилась практически накануне приезда. "Было совершенно очевидно, что Киев превратит акт альтруизма в пресловутую пиар-акцию. Так и произошло. Сама актриса не стремилась как-либо медийно освещать визит", - добавили там.

Как заявило ранее агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ, задержанный является гражданином Украины 1992 года рождения. Источники подтверждают, что мужчину задержали на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. У него отсутствовали военно-учетные документы, и его забрали в ТЦК.

Они также заявили УНИАН, что после выяснения всех обстоятельств в ТЦК, актриса со своей группой продолжила дальнейший путь, а задержанный водитель остался и готовится к военной службе по мобилизации.