Аналитик Коротченко: нацизм глубоко укоренился в общественном сознании Украины

Главный редактор журнала "Национальная оборона" подчеркнул, что после победы "майдана" нацистские традиции украинского общества расцвели пышным цветом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нацистские традиции глубоко укоренились в украинском общественном сознании, а после победы "майдана" расцвели пышным цветом. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал фотографии, на которых награждает украинскими государственными наградами солдат ВСУ, на шевронах которых - эмблемы дивизии СС.

"Нацистские традиции глубоко укоренились в украинском общественном сознании и даже сохранялись в определенных категориях населения, придерживающихся националистических воззрений все годы нахождения Украины в составе СССР. С обретением независимости и победы "майдана" нацизм пышным цветом расцвел на Украине", - указал он.

Коротченко пояснил, что украинский национализм в значительной мере подпитывался и пестовался Третьим рейхом и рассматривался как инструмент ведения войны с Советским Союзом. После разгрома гитлеровской Германии, Великобритания и Соединенные Штаты Америки вплоть до 1959 года активно поддерживали украинских националистов в борьбе с советской властью, добавил он.

"Надо сказать, что схожая или аналогичная эмблематика частей СС широко распространена как в националистических батальонах, так и в ряде регулярных воинских формирований вооруженных сил Украины", - подчеркнул Коротченко, добавив, что в период недавней оккупации части приграничной территории Курской области ряд военнослужащих ВСУ открыто копировали поведение, манеры и сленг немецко-фашистских захватчиков.