В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

Понижение температуры произойдет сразу на восемь градусов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Резкое понижение температуры сразу на восемь градусов произойдет в Москве со вторника на следующей неделе, ночные значения будут ниже нуля градусов. Кроме этого, возможен небольшой снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температура будет и ночью, и днем от нуля до плюс пяти градусов. Со вторника прогнозируется понижение температуры, ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля. По сравнению с этой неделей ко вторнику показатель понизится сразу на восемь градусов, будет казаться: "ух, какая зима наступила!". На самом же деле температура будет около нормы, типичная для второй декады ноября. Среднесуточная температура будет отрицательной", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что условий для полноценного снегопада нет "абсолютно точно". Однако небольшое выпадение снега возможно.