Каждый 10-й студент был отчислен из вузов России в 2024/25 учебном году

Суммарно это 10,7% от общего числа обучающихся, сообщили в Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Каждый 10-й студент оставил обучение в вузе в 2024/25 учебном году. При этом причины для отчисления у обучающихся разные, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1 092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что доля выбывших по неуспеваемости с 2020 года неуклонно растет, что является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования и, соответственно, фактором повышения качества высшего образования.