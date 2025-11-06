Эксперт Кузник: США ничего не приобретают при возобновлении ядерных испытаний

Американский лидер Дональд Трамп может попытаться "сохранить лицо, вступив в переговоры с Россией по контролю над вооружениями", уверен директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп может отказаться от решения возобновить ядерные испытания и попытается в этой ситуации сохранить лицо, начав с Россией переговоры по контролю над вооружениями. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о возможном начале работ по подготовке испытаний атомного оружия.

Читайте также

Подготовка к ядерным испытаниям и действия США. О чем Путин говорил с Совбезом

"На Трампа уже оказывают гигантское давление и друзья, и неприятели, чтобы он отказался [от своих заявлений о возобновлении в США ядерных испытаний]", - убежден Кузник. "Имеется подлинная возможность того, что Трамп попытается сохранить лицо, вступив в переговоры с Россией по контролю над вооружениями, если принять во внимание нынешнее давление на него внутри страны и из-за рубежа, а также противодействие экспертов возобновлению испытаний, которое бы только нанесло ущерб США и усилило их противников - с учетом технических и иных преимуществ американской стороны. Включая факт проведения ею [в прошлом] 1 054 ядерных испытаний. Китай же провел [в свое время лишь] 47", - сказал специалист.

По его оценке, "Трамп способен моментально изменить мнение". "После встречи с Путиным в Анкоридже на него [внутри США] оказывают колоссальный нажим [политические оппоненты и даже часть антироссийски настроенных сторонников], добиваясь того, чтобы он "не поддавался" российскому лидеру. Трамп дрогнул под этим давлением, и отношения между двумя ядерными сверхдержавами драматическим образом ухудшились", - считает политолог. "Однако теперь он встревожил даже многих из тех, кто добивался от него выработки более враждебной позиции по отношению к России <...>", - полагает Кузник.

"С учетом стоимости, сложности, иррациональности и продолжительности того, к чему призвал Трамп, есть настоящая возможность убедить его сменить вектор и поддержать переговоры по контролю над вооружениями, а не открывать эру ядерной анархии, которая бы существенно увеличила риск атомной войны", - уверен профессор.

Кроме того, напомнил он, "рухнули рейтинги популярности Трампа", правящая Республиканская партия США понесла поражения на состоявшихся 4 ноября выборах, в том числе мэра Нью-Йорка и губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси. "Он [Трамп] будет отчаянно искать способ выбраться", - прогнозирует Кузник.

Ничего не приобретают, но многое теряют

На его взгляд, "США ничего не приобретают, но многое теряют в случае возобновления ядерных испытаний".

"Ответ Путина на невежественный и безрассудный призыв Трампа к тому, чтобы Соединенные Штаты "немедленно" начали испытания ядерных вооружений, был полностью предсказуем и ожидаем. Путин кристально ясно дал понять, что если США начнут испытания, то Россия будет действовать так же. [Министр обороны РФ Александр] Белоусов и [начальник Генштаба Валерий] Герасимов объяснимо высказались в пользу такого решения", - отметил политолог.

Как выразился Кузник, "небольшая группа подхалимов Трампа в Конгрессе поддержала его безумную идею". "Однако большинство [американских] избранных официальных лиц знает, насколько опасным было бы возобновление испытаний ядерного оружия. Проводить такие испытания кинулись бы не только Россия и Китай, но и другие шесть ядерных держав", - утверждал эксперт. "Кроме того, - добавил он, - несколько других стран уже выразили заинтересованность в разработке собственных атомных вооружений".

Поручения Путина

На совещании с Советом безопасности России Путин поручил 5 ноября МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Путин "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям", пояснил Песков.