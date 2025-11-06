В удаленном поселке Магаданской области реконструировали школу

За парты в обновленном учебном заведении сели почти 350 учеников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Магаданской области завершили реконструкцию школы в удаленном поселке Ягодное благодаря госпрограмме "Развитие образования". За парты в обновленном учебном заведении сели почти 350 учеников, рассказали ТАСС в правительстве округа.

"Обновлены классы, оборудование, учебное оснащение, создан Центр детского творчества. За парты в отремонтированном здании сели порядка 350 школьников", - сказали в правительстве Магаданской области.

Там добавили, что школа в поселке Ягодное была построена в 1991 году. Капитальный ремонт в здании школы не проводился с момента ее открытия.

Ягодное - удаленный поселок в 550 км от Магадана. В нем проживает около 3 тыс. человек.