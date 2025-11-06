NY Post: Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

Газета сослалась на сокамерника финансиста по исправительному центру в Нью-Йорке, бывшего полицейского Николаса Тартальоне, который сообщил, что такое условие Джеффри Эпштейну поставили прокуроры

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США предлагала освободить американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, если он согласится свидетельствовать против президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на сокамерника бизнесмена по исправительному центру в Нью-Йорке, экс-полицейского Николаса Тартальоне.

"Прокуроры сказали Эпштейну, что если он заявит, что президент Трамп был замешан в его преступлениях, он сможет выйти на свободу", - написал Тартальоне в июле в своем прошении о помиловании, которое оказалось в распоряжении NYP. В документе не уточняется, о каких преступлениях шла речь. Сам Эпштейн утверждал, что Трамп к ним не причастен, отметил автор прошения.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, а также крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Как сообщила 23 июля The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила Трампа в известность о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.