Вильфанд: около 80% территории РФ покрыто снегом

Однако в центре европейской части страны снежный покров в течение этой недели не установится, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. На текущий момент снег покрывает 75-80% территории России, но в центральной части европейской части страны в течение этой недели снежный покров не установится. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом", - сказал он. В частности, это касается Дальневосточного, Сибирского, Уральского и восточной части Северо-Западного федеральных округов.

Вильфанд отметил, что в центре европейской части России на этой неделе снега не ожидается. Кроме того, снежный покров уже сформировался в некоторых регионах Приволжского федерального округа. "Таким образом, на большей части страны наступила настоящая зима", - подытожил метеоролог.