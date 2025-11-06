ТАСС: каждый житель Украины должен уже почти $7 тыс.

Согласно данным украинского Нацбанка, общий размер долга составляет $191 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Размер государственного долга Украины на одного человека достиг $6 821, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет $191 млрд. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или $142 295 млрд. Таким образом, внешний долг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной Украине (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет $5 081, еще $1 740 приходится на внутренний долг.

Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется $4 378 внешнего долга и $1 498 внутреннего. Однако, по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину и не связывают с ней свою судьбу.

Ранее в Киеве подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на $60-70 млрд.