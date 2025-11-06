В СФ предупредили о росте цен на такси из-за скидок на него для пенсионеров

Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина подчеркнула, что идея о введении таких льгот заслуживает внимания и обсуждения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вопрос о введении льгот на такси для пенсионеров является важным и социально значимым, однако это может привести к росту стоимости перевозок для всех пассажиров. Об этом сообщила ТАСС член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

"Вопрос о введении льгот на такси для пенсионеров, безусловно, важен и вызван заботой о повышении качества жизни старшего поколения. При его рассмотрении важно учесть все нюансы, чтобы найти максимально сбалансированное решение. Просто обязать таксистов делать скидки - нереалистично. Это может ударить по доходу водителей, а в конечном счете - привести к росту цен для всех пассажиров", - считает она.

Кроме того, по мнению Уваркиной, не каждый региональный бюджет сможет "потянуть" многомиллионные компенсации перевозчикам.

При этом, как подчеркнула сенатор, инициатива имеет социальные основания. "Для многих пенсионеров, кто не имеет льгот для социального такси или живет в районах со сложной транспортной инфраструктурой, услуга такси зачастую - это не удобство, а необходимость, например, для поездки в поликлинику. Доступный тариф мог бы стать подспорьем", - отметила Уваркина.

Идея о введении льгот, как подчеркнула сенатор, заслуживает внимания и обсуждения. При этом, по ее мнению, наиболее перспективным видится путь точечных, адресных решений, при активном участии бизнеса, "а не в виде единого федерального решения с неподъемными бюджетными расходами".