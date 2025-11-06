В Бурятии и Забайкальском крае ожидаются резкое похолодание и снегопады

Температура воздуха понизится на 8-10 градусов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Снег, местами сильные снегопады прогнозируются 7-8 ноября в Бурятии и Забайкальском крае. Температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов, ожидается ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в региональных службах спасения.

Первые дни ноября в центральных районах Бурятии были солнечными и относительно теплыми, воздух прогревался до плюс 5 градусов Цельсия, в соседнем Забайкалье - до 3 градусов тепла.

"7 ноября в течение дня и ночью 8 ноября Бурятию накроет волна резкого ухудшения погоды. Ожидаются обильные снегопады, формирование снежного покрова, сильный ветер до 15-20 м/с, сопровождаемый поземкой, слабыми метелями и снежными заносами. Температура воздуха упадет на 8 и более градусов", - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели предупредили, что сложная обстановка будет на дорогах. Из-за гололедицы и снежных накатов водителям рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок, особенно где есть горные перевалы.

В Забайкальском крае, по данным регионального ГУ МЧС, также днем 7 ноября и в течение суток 8 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: снег, местами сильный, усиление ветра 15-20 м/с, поземка, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах - снежные накаты, заносы.

На западном берегу озера Байкал, в Иркутской области, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 ноября ожидается переменная облачность, местами умеренный снег, ветер с порывами до 15 м/с, температура воздуха - около 0 градусов днем, местами - до минус 14, ночью - от минус 2 до минус 15 градусов.