Подача тепла в освобожденные города ДНР осложняется необходимостью ремонта домов

Главной проблемой является значительный объем разрушений, пояснили в "Донбасстеплоэнерго"

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. "Донбасстеплоэнерго" готово оперативно подать тепло в ряде освобожденных от ВСУ населенных пунктов ДНР, если многоквартирные дома (МКД) будут готовы к приему теплоносителя, сообщили ТАСС на предприятии.

"Главной проблемой является значительный объем разрушений домов, что требует выполнения большого объема восстановительных работ, которые в настоящее время не завершены. В свою очередь, государственное унитарное предприятие ДНР "Донбасстеплоэнерго" уже осуществило комплекс мероприятий, направленных на оперативное возобновление теплоснабжения потребителей освобожденных территорий при их готовности к приему теплоносителя. Как только это возможно будет выполнить, предприятие в кратчайшие сроки готово обеспечить жителей освобожденных территорий теплом", - сказано в сообщении.

Восстановление освобожденных населенных пунктов - комплексная работа, в которой задействованы все министерства и ведомства региона, подача тепла зависит от ряда факторов. Тепло подано в несколько домов и административное здание в Авдеевке.