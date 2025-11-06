В Москве перед зимой промыли около 2 тыс. инженерных сооружений

В порядок привели мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку порядка 2 тыс. инженерных сооружений. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тыс. объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов.

"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействовали около 2,5 тыс. рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.