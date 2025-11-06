Из Москвы в Одинцово с 8 ноября запустят два пригородных автобусных маршрута

Современные автобусы проследуют от метро "Крылатское" в Барвиху и поселок Истра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первые межрегиональные маршруты автобусов из Москвы в Одинцово запустят 8 ноября. Автобусы проследуют от станции метро "Крылатское" по Рублево-Успенскому шоссе в Барвиху и поселок Истра, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Новые маршруты заработают с 8 ноября и свяжут Москву с городскими округами Одинцово и Красногорск. Современные автобусы проследуют от метро "Крылатское" в Барвиху и поселок Истра", - сказал он.

С 8 ноября начнут работу маршруты №1101 до Барвихи и №1290 до 62-й Московской городской больницы. Автобусы проследуют по Рублево-Успенскому шоссе. На линию выйдут 7 современных машин большого класса.

Проезд по карте "Тройка" на маршруте №1101 будет стоить 100 руб., на маршруте №1290 - 90 руб. Стоимость проезда по банковской карте на маршруте №1101 составит 101 руб., на маршруте №1290 - 91 руб. Будет доступен проход по картам москвича и жителя Московской области аналогично городским маршрутам столицы.

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях.

В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта. Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских.