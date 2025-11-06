В Новосибирске из-за метели задерживается прилет девяти рейсов

Отставание от графика составляет от нескольких минут до нескольких часов

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Прибытие девяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево на фоне сильной метели. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживается прибытие самолетов из Матталы, Иркутска (три), Омска, Уфы, Челябинска, Краснодара и города Алматы. Отставание от графика - от нескольких минут до нескольких часов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 6 ноября во второй половине дня в Новосибирской области ожидаются метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура -6, -8 градусов.