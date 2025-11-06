МО РФ: танкисты-красноармейцы захватили четыре воинских эшелона в боях за Киев

Кроме того, мехвод танка Иван Антонов раздавил 2 шестиствольных миномета вместе с расчетом, 12 автомашин с военными грузами, 5 противотанковых пушек, 3 станковых пулемета, 13 повозок с военными грузами и до 75 солдат и офицеров вермахта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экипаж танка под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Константина Заборовского захватил 4 воинских эшелона и 4 паровоза, а также уничтожил свыше 100 немецких военнослужащих в ходе освобождения Киева (с 3 по 13 ноября 1943). С соответствующими документами ознакомился ТАСС на портале Минобороны России "Память народа".

"За период боев 6 и 7 ноября 1943 года проявил себя смелым, решительным, инициативным, не знающим страха в борьбе с врагом. В борьбе за город Фастов (Киевская область) одним из первых ворвался на железнодорожный узел Фастов, захватив 4 воинских эшелона, 4 паровоза, 2 продсклада, элеватор с зерном. Стремительным маневром, преследуя врага, опрокинул его за реку Унава, не дав взорвать мост. В этом бою уничтожил: 1 самоходную пушку "Фердинанд", 15 автомашин, 10 пулеметов, 20 повозок и более 100 немецких солдат и офицеров. В этом бою был смертельно ранен", - говорится в наградном листе командира танка на представление к званию "Герой Советского Союза".

В распоряжении корреспондента ТАСС также оказался документ о представлении к званию "Героя Советского Союза" на имя механика-водителя танка гвардии старшего лейтенанта Ивана Антонова.

"Товарищ Антонов за время боевых действий 5-6 ноября 1943 года проявил исключительное мужество и героизм. В условиях ночи товарищ Антонов направлял свой танк на противотанковые пушки, давил автомашины, повозки и живую силу противника. Его танк первым вышел на шоссе Киев - Житомир, первым ворвался в населенный пункт Святошино, ст. Жуляны и Глеваху. В бою танк Антонова был подбит, товарищ Антонов был ранен, истекая кровью, под артиллерийским и автоматным огнем восстановил танк и снова бросился на врага, танк лишился пушки, но смелый механик водитель продолжал давить врага гусеницами", - информируется в наградном листе.

Там уточняется, что мехвод раздавил 2 шестиствольных миномета вместе с расчетом, 12 автомашин с военными грузами, 5 противотанковых пушек, 3 станковых пулемета, 13 повозок с военными грузами и до 75 солдат и офицеров вермахта.

Освобождение Киева

Киевская наступательная операция проводилась подразделениями Красной армии с 3 по 13 ноября 1943 года. Основной задачей РККА было освобождение Киева от немецкой оккупации.

6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина после трех дней боев штурмом овладели столицей Советской Украины.

6 ноября 1943 года в Москве в честь освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков был дан салют 24 залпами из 324 орудий. Это был первый салют, произведенный в ознаменование особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР и иностранных государств, достижения советскими войсками госграницы, завершения войны с союзниками Германии.