Начало рассмотрения дела о махинациях с квартирой Долиной перенесли в четвертый раз

Это связано с неявкой адвокатов и недоставкой трех подсудимых

БАЛАШИХА /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Обвиняемые в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в четвертый раз не были доставлены в Балашихинский суд Московской области для начала судебного разбирательства по уголовному делу. Рассмотрение вновь перенесено, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с неявкой в судебное заседание адвокатов Абдулкадырова и Алыева и в связи с недоставкой в судебное заседание конвойной службой Леонтьева, Каменецкого и Основы отложить заседание на 10 ноября", - сказал судья.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Установлено, что после поступления на карту Основе денег в начале апреля прошлого года он приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы с 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение у певицы Долиной денежных средств на сумму 175 млн 120 тыс. рублей. Они также лишили артистку права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 млн рублей.

Дело было возбуждено в день обращения Долиной в правоохранительные органы, в течение суток задержали женщину - курьера Цырульникову. Затем был арестован Каменецкий, который привлек Леонтьева и давал ему указания, а на его карту певица перевела 10 млн рублей. Они признали вину. Кроме того, Каменецкий подал заявление о заключении контракта с Министерством обороны и направлении его в зону специальной военной операции.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех аналогичных преступлений в отношении двух столичных пенсионерок (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Так, 19 июля 2024 года она забрала на Краснопресненской набережной у введенной в заблуждение пенсионерки 2,7 млн рублей. А 27 июля 2024 года Цырульникова встретилась в Балашихе с введенной в заблуждение женщиной и, выдавая себя за сотрудницу Росфинмониторинга, похитила у нее 8,2 млн рублей, назвав кодовое слово. Затем у этой же потерпевшей обвиняемая попыталась похитить еще 4,5 млн рублей, но в момент передачи денег была задержана.