На участке будущей Бирюлевской линии метро завершили проходку

Самым ответственным стал участок протяженностью 210 м под руслом Москвы-реки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Елена" прошел участок под руслом Москвы-реки на участке строящейся Бирюлевской линии метро от станции "Остров мечты" до станции "Кленовый бульвар". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проходка правого перегонного тоннеля протяженностью свыше 1,6 км между строящимися станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро началась летом этого года. На участке работает шестиметровый щит "Елена". Проходка идет в сложных гидрогеологических условиях - в смешанных водонасыщенных грунтах. Самым ответственным стал участок протяженностью 210 м под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы: обследовали территорию и запроектировали работы", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что ТПМК "Елена" оснащен вакуумным блокоукладчиком и имеет набор дополнительного сменного и встроенного оборудования, что позволяет работать как в сложных неустойчивых водонасыщенных грунтах, так и в горных породах. Работу такого комплекса в смену обслуживают 35 человек.

"С помощью ТПМК уже выполнено более 715 погонных метров между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". По регламенту у щита запланирована техническая остановка для проверки его работоспособности и замены режущего инструмента. После финиша в котловане станции "Кленовый бульвар" ТПМК разберут, проведут техобслуживание и перевезут на строящуюся станцию метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии. Оттуда он начнет прокладывать тоннель до станции "Остров мечты", - добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Кроме того, на этом участке Бирюлевской линии метро ведется подготовка к старту проходки левого перегонного тоннеля. "Сооружение перегонных тоннелей на Бирюлевской линии проходит под контролем комитета. Инспекторы уже провели первую выездную проверку стройплощадки, в ходе которой оценили соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Следующий выезд на объект запланирован в ноябре текущего года", - уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Восточное. Ее длина составит 22,2 км. На ней разместятся 10 станций. С Бирюлевской линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Троицкую, Замоскворецкую и Большую кольцевую линии метро, а также Павелецкое направление Московской железной дороги.