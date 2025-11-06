Измайлов в годовщину смерти Жванецкого рассказал об особенностях его характера

Писатель-сатирик отметил, что умерший пять лет назад артист был веселым и жизнерадостным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/.Российский писатель и артист эстрады, народный артист РФ Михаил Жванецкий был талантливым, но ревнивым к чужому успеху человеком. Так в годовщину смерти Жванецкого в беседе с ТАСС его вспоминает советский и российский писатель-сатирик, артист эстрады Лион Измайлов.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. В 2025 году исполняется пять лет со дня его смерти.

"Мы были с ним знакомы, приятельствовали с 1972 года. Безусловно, он замечательный писатель. Мне Михаил запомнился своим талантом и жизнелюбием. Он был веселым, жизнерадостным, довольно ревнивым к чужому успеху человеком. Но это свойство таких гениальных людей, по-моему", - сказал Измайлов.

Собеседник агентства вспоминает, что Жванецкий "замечательно" писал, однако его практически не печатали в популярном на тот момент литературном "Клубе "12 стульев", созданном "Литературной газетой". "Он был полузапретным автором, а жаль. <…> Жванецкого сегодня очень не хватает", - заключил он.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина). В годы войны находился в эвакуации в Узбекистане, а в 1944 году вернулся в Одессу. Окончил Одесский институт инженеров морского флота и начал писать миниатюры для студенческого театра. Работал механиком и инженером, затем с 1964 по 1969 год был завлитом Ленинградского театра миниатюр, где его произведения стали популярными. В 1970 году вернулся в Одессу и создал театр миниатюр. В 1977 году вышел его первый сборник "Время больших перемещений". В начале 1980-х переехал в Москву, где продолжал писать для театров и создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий был одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Его работы исполняли знаменитые артисты, а также был создан мультфильм "Контакты… конфликты…" по его текстам. С 2000 года он вел телепередачи и в 2020 году завершил концертную деятельность. Жванецкий награжден множеством премий. В его честь назван астероид 5931 Zhvanetskij. Жизни и творчеству артиста посвящены документальные фильмы "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!" (2014, режиссер Анна Гуляева), "Жванецкий. Одиссея одессита" (2014, Оксана Струтинская, Украина), "Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?" (2019, Анна Гуляева).