Yle: украинка отказалась петь "Калинку" на уроке музыки в финской школе

Девочка сослалась на свою национальность и нежелание говорить по-русски, сообщила телерадиокомпания

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Девочка-украинка отказалась исполнить русскую песню "Калинка" на уроке музыки в финском городе Эспоо, сославшись на свою национальность и нежелание говорить по-русски. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"На таких предметах, как музыка, ученики могут познакомиться с различными культурными проявлениями", - прокомментировала ситуацию директор школы Эллинор Хеллман. Она также заявила, что школа следует учебной программе и не проводит различий по происхождению детей.

Учитель музыки подчеркнул, что школьные занятия остаются вне политики.

"Калинка" входит в школьную программу, которая знакомит финских школьников с культурами народов мира.