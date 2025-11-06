Чуйченко вручил орден Почета Всероссийскому университету юстиции

Глава Минюста отметил, что университет сумел сохранить и развить лучшие традиции отечественного высшего образования

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко вручил орден Почета Всероссийскому государственному университету юстиции на проходящей в Москве XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которые в этом году посвящены 55-летию университета. Университет был удостоен ордена Почета указом президента РФ "за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции".

Поздравляя вуз в 55-летием, глава Минюста отметил, что "за это время университет прошел значимый путь от небольшого учебного заведения до одного из крупнейших юридических вузов России. Сумел сохранить и развить лучшие традиции отечественного высшего образования, сформировать сильные научные школы и стать важным местом, объединяющим десятки тысяч будущих юристов со всей страны".

"Всероссийский государственный университет юстиции является прекрасным примером того, как монопрофильный юридический характер образовательной деятельности вуза позволяет сформировать по-настоящему уникальную базу как для научных исследований, так и для дальнейшего прикладного развития всей юридической сферы, подготовки юристов, способных адаптироваться к новым вызовам и требованиям времени", - подчеркнул министр.

Университет ведет свою историю с 1970 года, когда был создан Всесоюзный институт усовершенствования работников юстиции. В 1990 году он был преобразован в Правовую академию Министерства юстиции СССР, в 1992 году - в Российскую правовую академию Министерства юстиции России. Как сообщила ректор университета Ольга Александрова, с 1994 года в нем прошли повышение квалификации более 100 тысяч юристов. В 1998 был создан юридический факультет для студентов, в 2001 году - академический правовой колледж, в 2008 году при вузе был воссоздан НИИ (сейчас - Центр научных исследований), а в 2015-м академия приобрела статус университета.

В 2016 году в нем была создана военная кафедра (с 2019 года - военный учебный центр), который ведет подготовку офицеров для органов военной полиции Вооруженных сил РФ. В настоящее время вуз имеет 15 филиалов, всего в нем проходят обучение или повышение квалификации более 30 тысяч человек.

Университет поздравил и директор ФССП России Дмитрий Аристов, отметив, что это - единственное в стране образовательное учреждение, имеющее профильную кафедру исполнительного производства и подготовки судебных приставов, где более 20 лет проходят повышение квалификации судебные приставы.