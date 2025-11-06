Названа одна из угроз новорожденным тюленям в Арктике

Исследователи рекомендовали избегать мест скоплений животных на ледовых залежках и держаться от них на расстоянии более 500 м

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Института систематики и экологии животных СО РАН в ходе экспедиции по Северному морскому пути (СМП) выяснили, что приближение судов к лежбищам тюленей ближе, чем на 500 метров может стать угрозой для их детенышей. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Судам рекомендуется избегать мест скоплений тюленей на ледовых залежках, держаться на расстоянии более 500 м, особенно в марте-апреле - времени размножения этих животных. Новорожденные тюленята могут попадать под судно (в период лактации они еще не плавают под водой), а взрослые особи способны с испугу раньше времени уйти под воду, что может критически повысить затраты энергии и стать угрозой для выживания", - пишет издание.

Ученые также отметили необходимость сократить до минимально необходимого уровня освещение судов, которое привлекает птиц в ночное время. При этом освещение палубы должно быть направлено внутрь и вниз. Исследователи фиксировали, как птицы и животные реагируют на само судно - производимый им шум, световое воздействие, которое может временно ослеплять их и приводить к потере ориентации и столкновениям. Некоторых птиц, например крупных чаек (бургомистр, морская, серебристая и халей), судно, наоборот, привлекало, и они следовали за ним.

Ученые провели экспедицию по маршруту, который был разбит на три сегмента: река Енисей и Енисейский залив, Карское и Баренцево моря. Исследователи посменно вели наблюдения с ходового мостика однотипных грузовых судов. Работа происходила непрерывно: круглые сутки в течение полярного дня и в светлое время в осенний период. Наблюдатель не просто считал встреченных животных и фиксировал, к какому виду они относятся, но и пытался определить их возраст и пол, описывал поведение. Все эти данные с привязкой ко времени и к координатам заносили в специальный протокол в журнале наблюдений. Там же фиксировались данные о состоянии параметров окружающей среды.

Всего ученым встретились 34 вида птиц из пяти отрядов и пять видов морских млекопитающих: белуха, кольчатая нерпа, северный малый полосатик, обыкновенная морская свинья и горбач. Особое внимание ученые обращали на индикаторные виды - те, которые быстрее или острее других реагируют на изменения окружающей среды и по поведению которых можно судить об актуальном состоянии экосистемы. "Исходя из имеющихся на сегодняшний день сведений о численности, биологии, пространственно-временном распределении этих видов и принимая во внимание возможности объективного контроля за этими показателями в районе акватории СМП (Дудинка - Мурманск), среди птиц наиболее подходящими в качестве видов-индикаторов выступает бургомистр. Отдельно для Баренцева моря это толстоклювая кайра, моевка и морская чайка. Для района устья Енисея и Енисейского залива - гага-гребенушка", - цитирует издание ученого Игоря Чупина.

О рисках для арктического региона

"Наука в Сибири" отмечает, что расширение геолого-разведывательных работ, разработка нефтяных месторождений, транспортировка углеводородов, развитие Северного морского пути представляют потенциальную угрозу для обитателей Арктики. Эти факторы, наряду со стремительным изменением климата, оказывают важное влияние на популяции морских млекопитающих и птиц, а также на стабильность их кормовых ресурсов. "В том числе для полноты картины необходимы дополнительные орнитологические и териологические наблюдения на трансектах Северного морского пути в зимний период", - добавил Чупин.