В больницах Подмосковья установили более 100 новых аппаратов УЗИ

На их закупку было направлено почти 1,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 млрд рублей направили в текущем году в Московской области на обновление аппаратов ультразвуковой диагностики в медицинских учреждениях региона. Благодаря этому в больницах было установлено более 100 новых единиц медтехники, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от кардиологии и эндокринологии до онкологии и гинекологии. Поэтому важно оснащать поликлиники и стационары современными аппаратами УЗИ. С начала года мы поставили в наши учреждения 114 единиц такого оборудования. На их закупку было направлено почти 1,2 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что новые аппараты поступили в 33 подмосковные медицинские организации, в том числе в Воскресенскую, Одинцовскую, Щелковскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы.

Подчеркивается, что медтехника обновлена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".