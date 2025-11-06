На Ялтинском форуме Крым назвали примером регионального развития для Украины

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов подчеркнул, что опыт Крыма также является примером решения региональных конфликтов

Редакция сайта ТАСС

© Елена Цыбулина/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Опыт Республики Крым в составе России является примером регионального развития для Украины. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Опыт последних 11 лет в составе России Крыма, это опыт фантастических преобразований. Важно, что этот опыт и в дальнейшем мог быть полезно использован. Для территории Украины это пример регионального развития. Вот кем можно стать в составе Российской Федерации", - сказал он.

Константинов подчеркнул, что опыт Крыма также является примером решения региональных конфликтов. "Крым в этом плане хороший пример решения региональных конфликтов. Крымская весна - успешный проект русского мира. Если это можно вообще проектом назвать, это больше подходит к слову "явление", - добавил он.

Кроме того, по его словам, опыт Крыма может быть полезен для России как пример реализации региональных инноваций. "Здесь, условия Крыма, его однозначная успешность могут быть площадкой для многих очень хороших опытов регионального развития, государственного управления. То есть это интересная площадка - народ мобилизованный невероятно. <...> На этом фоне можно реализовать очень много интересных идей. Абсолютно убежден, что и этот форум может этому способствовать", - сказал Константинов.

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.