Выставка "Дни регионов Дальнего Востока" открылась в Москве

Экспозицию представят в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Открытие выставки "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2025" состоялось в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Хорошо, что Дальний Восток становится ближе к москвичам, к жителям западной части России. И действительно, этот период, который длится с момента открытия Национального центра "Россия", продолжается здесь, на новой площадке. Конечно, особенно ценно, что наше молодое поколение, школьники, которые сами недавно побывали на Дальнем Востоке, могут делиться с посетителями очень искренней настоящей эмоцией о том, что Дальний Восток - это красиво, Дальний Восток - это невероятно, и по-настоящему заражать этой идеей - побывать на Дальнем Востоке. Как известно, один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, но здесь это такая комбинация, которая, я уверен, по-настоящему некоторых людей сподвигнет на то, чтобы съездить", - сказал журналистам на открытии выставки глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Выставка расскажет об ускоренном развитии дальневосточных регионов, возможностях в сфере образования, трудоустройства, жилищной политики, культуры, туризма, экономики и предпринимательства. Экспозиция состоит из интерактивных зон и арт-объектов, объединенных в маршрут.

Так, в экспозицию входят интерактивные зоны "Конкурсы и проекты" и "Карьерные лестницы", инсталляция "Дальний Восток - это круто!", зоны "Туризм" и "Дальний Восток - регион патриотов".

Также в маршруте есть зоны, подготовленные Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Среди них - интерактивные разделы "Учиться и работать", "Путешествовать" и "Жить". Кроме того, в экспозицию входят две интерактивные фотозоны КРДВ: "Дальневосточные профессии" и арт-объект "Маяк".

Выставка будет открыта до 30 ноября 2025 года.