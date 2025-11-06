На трассе Пермь - Екатеринбург восстановили движение

Все ограничения сняты

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта на 344-м километре трассы Пермь - Екатеринбург в сторону Екатеринбурга сняты, движение восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта на участке осуществляется по одной полосе, причину введения ограничений не уточнили.

"Движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.