ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На трассе Пермь - Екатеринбург восстановили движение

Все ограничения сняты
Редакция сайта ТАСС
10:04

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта на 344-м километре трассы Пермь - Екатеринбург в сторону Екатеринбурга сняты, движение восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта на участке осуществляется по одной полосе, причину введения ограничений не уточнили.

"Движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении. 

РоссияПермский крайСвердловская область