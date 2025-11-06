Останина предложила учредить звание "Отец-герой"

По словам парламентария, необходимо подчеркнуть значимость участия мужчин в воспитании детей и укреплении института семьи

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что в РФ нужно учредить почетное звание "Отец-герой" по аналогии с существующим званием "Мать-героиня".

"Мое пожелание - чтобы было не только звание "Мать-героиня", но и, [чтобы звание] "Отец-герой" в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мы должны оценить роль отца, особенно сегодня - роль мужчин в нашем обществе", - сказала Останина на пресс-конференции в Москве.

По словам парламентария, необходимо подчеркнуть значимость участия мужчин в воспитании детей и укреплении института семьи.

"Отец - герой не только тот, кто находится в зоне специальной военной операции. Вообще, семья - это тоже фронт. На семейном фронте тоже надо бороться за счастье своих детей. Поэтому у нас отцы тоже герои", - подчеркнула депутат.