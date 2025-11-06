В Москве представили рейтинг самых дорогих абонементов на парковки со шлагбаумом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. парковочных мест на 56 городских абонементных стоянках со шлагбаумом работают в Москве.

Самые востребованные парковки располагаются в Тверском районе, дешевые - в Солнцево и Братеево. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"По просьбам автомобилистов мы ежегодно запускаем новые абонементные парковки со шлагбаумом. Они наиболее удобны и выгодны тем водителям, которые оставляют там автомобили регулярно и надолго. Чаще всего это местные жители или сотрудники организаций. Автомобилисты знают, что на выбранной парковке для них всегда будет свободное место. Сегодня в столице 56 таких парковок на 3,8 тыс. мест", - сказал он.

По его словам, наиболее доступные парковки расположены в районах: Солнцево (вблизи МЦД Мещерская) - 1 тыс. рублей в месяц, Братеево (вблизи станции метро "Алма-Атинская"), Коньково (рядом с ТЦ Капитолий) и Тимирязевский (вблизи станции метро "Тимирязевская") - 1,5 тыс. рублей в месяц. Самые востребованные парковки находятся в Тверском районе, в Коптево (рядом с МЦД Красный Балтиец), в Северном Медведкове (вблизи станции метро "Медведково").

Сегодня в столице работают 56 абонементных парковок со шлагбаумом с тарифами от 1 тыс. до 4,5 тыс. рублей в месяц. Цена абонемента зависит от расположения и востребованности парковки. При этом самые дешевые абонементы стоят 33 рубля в день, а дорогие - не более 150 рублей в день. Более подробная информация размещена на сайте "Московского паркинга".