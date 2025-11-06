Эксперт Мазус прокомментировал заболеваемость ВИЧ в регионах

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава назвал ее неоднородной

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионах может быть неоднородной, однако общая тенденция в России говорит об устойчивом снижении новых случаев инфекции. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Ранее в Telegram-канале "База" появилась информация о том, что в нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Уточняется, что локальные вспышки инфицирования отмечаются в Иркутской области, республиках Хакасия и Коми.

"Оперативные данные федерального статистического наблюдения текущего года позволяют прогнозировать сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (более 44% за время реализации Государственной стратегии противодействия ВИЧ/СПИДу), которое сегодня находится на историческом минимуме. Естественно, что ситуация неоднородна от региона к региону. В ряде субъектов динамика снижения числа новых случаев идет с опережением целевых показателей и значительно превышает среднероссийскую", - сказал он.

По его словам, в отдельных регионах показатели могут отличаться. Это касается, как правило, территорий с небольшим количеством пациентов, в соответствии с законом малых чисел, где картину определяют несколько человек.

При этом общая ситуация отражает результат реализации Государственной стратегии. "Негативный тренд распространения ВИЧ-инфекции преломлен, даже на наиболее пораженных территориях, включая Иркутскую область. Это достигнуто на фоне активного внедрения научно обоснованных подходов", - уточнил он.

Мазус напомнил, что основным источником федерального статистического наблюдения за эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции в стране является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). Его данные позволяют формировать объективные статистические показатели и в регионах, и по стране в целом. Они формируются по итогам года. А выборка за пять месяцев является промежуточной и не применяется в отношении "медленных" инфекций.