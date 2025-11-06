ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Словарь английского языка Collins назвал "вайбкодинг" словом года

Оно означает использование ИИ для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке
10:47
© Savvapanf Photo/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Словарь английского языка Collins, издаваемый в Великобритании, назвал термин "вайбкодинг" (vibe coding) словом 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словаря.

"Вайбкодинг - это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке", - сказано в нем.

Отмечается, что термин был придуман словацко-канадским ученым Андреем Карпатым, но нашел отклик "далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования искусственного интеллекта в различных сферах повседневной жизни". 

