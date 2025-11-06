В "Кубке Суворова" в Петербурге приняли участие более 70 ветеранов СВО

В турнире соревнуются бойцы в семи различных дисциплинах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 70 участников СВО с повреждениями опорно-двигательного аппарата, полученными во время боевых действий, приняли участие в "Кубке Суворова" при поддержке благотворительного фонда "Суворов".

"Мероприятие очень важное. Оно соответствует духу времени. Наш фонд носит имя великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, который говорил: "Победи себя и будешь непобедим". Участники сегодняшних соревнований одержали, пожалуй, самую главную победу в своей жизни. Победу над собственной болью, сомнениями, ограничениями, которые выпали на их долю. Они уже победители. И являются достойным лицом для подражания подрастающему поколению и всем нам", - сказал председатель правления фонда "Суворов" Айрат Гафуров.

Турнир проходит 6 ноября. В нём соревнуются бойцы из всех регионов Ленинградского военного округа в семи различных дисциплинах: волейбол сидя, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг (жим лжа), пулевая стрельба, стрельба из лука и армрестлинг.

"Кубок Суворова" является первыми в России соревнованиями среди участников СВО, получивших ранения при выполнении заданий.