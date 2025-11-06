В Мелитополе планируют построить Суворовское военное училище на 560 человек

Предполагается также капремонт медколледжа

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Строительство Суворовского военного училища запланировано в Мелитополе Запорожской области в рамках разработки генерального плана города. Предполагается также капремонт медколледжа, сообщили ТАСС в пресс-службе Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

"ЕИПП РФ в рамках разработки генерального плана городского округа Мелитополя Запорожской области с учетом рекомендаций Минздрава России и Минобороны России предлагает развить сеть профессиональных образовательных организаций. Проектные предложения включают: капитальный ремонт зданий филиала "Мелитопольский медицинский профильный колледж", строительство военного Суворовского училища на 560 учащихся в г. Мелитополе", - говорится в сообщении.

Размещение в Мелитополе Суворовского училища позволит создать учебно-материальную, образовательную и воспитательную базу для качественной подготовки выпускников к поступлению в высшие военные и гражданские учебные заведения России, отметили в ЕИПП РФ. В институте добавили, что это также "активизирует работу по военно-патриотическому воспитанию молодых жителей области и будет способствовать росту интереса молодежи к современным воинским профессиям".