Снимки специального фотокорреспондента ТАСС вышли в финал "Золотой черепахи"

Юрий Смитюк назвал это большим личным успехом

Редакция сайта ТАСС

Новый дом © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сразу два снимка специального фотокорреспондента ТАСС из Приморского края Юрия Смитюка вышли в финал международного конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".

"Выход в финал "Золотой черепахи" - большой успех для меня. Это сложный конкурс, и ранее мне никогда не удавалось выйти в финал. Снимки моих тигров попали в каталог конкурса", - сказал ТАСС Смитюк.

Автор снимков представил на конкурсе фотографию "Интересные дела" в номинации "Заповедная Россия", которую сделал с помощью фотоловушки. В кадре тигр демонстрирует зрителю свою любознательность. Второй снимок - "Новый дом" (вышел в финал в номинации "Человек и природа") иллюстрирует самца амурского тигра, которого отловили, а позже выпустили в естественную среду обитания специалисты приморского охотнадзора и "Земли леопарда" в Хасанском округе.

Победу одержал снимок Михаила Коростелева "Ночной дозор", запечатлевший амурского тигра в диком лесу "Земли леопарда". Он стал победителем в номинации "Заповедная Россия".