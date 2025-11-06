На Кубани завершили капремонт в девяти медучреждениях

В городской поликлинике №19 города Краснодара открыли кабинет флюорографии

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершили в девяти медицинских учреждениях Краснодарского края с начала 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"На днях после капитального ремонта в городской поликлинике №19 города Краснодара открыли кабинет флюорографии, здесь обновили инженерные коммуникации и внутреннюю отделку в соответствии с санитарными требованиями, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов", - отметили в Минздраве.

В министерстве уточнили, что кабинет полностью переоснастили современным оборудованием. "Старый флюорограф заменили современным цифровым аппаратом, главное преимущество которого - значительное снижение лучевой нагрузки на пациента, это особенно важно для профилактических обследований, которые рекомендуется проходить регулярно", - добавили в министерстве.

Обновление флюорографического кабинета направлено прежде всего на повышение комфорта и удобства для местных жителей. К поликлинике прикреплено более 50 тыс. человек.

Проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях края в министерстве назвали одной из ключевых задач для улучшения условий оказания медицинской помощи и созданию комфортной среды для пациентов и медицинского персонала.