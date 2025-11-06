Минюст намерен представить перечень предлагаемых ограничений для алиментщиков

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минюст России в ближайшее время представит перечень дополнительных ограничений, которые предлагается автоматически вводить для должников, попавших в реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщила директор департамента социального законодательства Минюста России Анна Румынина, выступая на сессии, посвященной развитию семейного законодательства, на XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в Минюсте.

"Сейчас профильным департаментом Минюста ведется активная работа по подготовке предложений по выработке дополнительных мер, которые будут применяться к должникам, включенным в реестр. В ближайшее время такие инициативы у нас по дополнительным мерам будут", - сообщила она.

Представитель Минюста отметила, что алименты "являются не только финансовой мерой поддержки, по сути это залог благополучия ребенка и инвестиция в его будущее".