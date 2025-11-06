В Белоруссии признали каналы блогера Mellstroy экстремистскими

Это же касается и его логотипов и водяных знаков

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Каналы блогера Mellstroy (Андрей Бурим) на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки были признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. Об этом МВД республики.

В сообщении говорится, что 4 ноября по инициативе ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки.

В МВД рассказали, что в октябре на территории Белоруссии выявили факты нарушений общественного порядка, совершения хулиганств и незаконных массовых мероприятий. Было установлено, что скрывающийся за рубежом гражданин Белоруссии Бурим, известный как блогер Mellstroy, причастен к организации преступлений и правонарушений. В ведомстве сообщили, что он призывал в интернете участвовать в конкурсах и совершать незаконные действия "с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение".

В мае 2024 года МВД России вновь объявило Бурима в розыск по уголовной статье. Впервые информация о попадании блогера в базу розыска появилась 13 февраля 2024 года. Затем, по сообщениям СМИ, данные Mellstroy пропали оттуда. Блогер осенью 2020 года в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее, она упала на пол. Девушка подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогера осудили на полгода исправительных работ.