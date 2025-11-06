Владельцам "Пушкинской карты" необходимо подать заявление на перевыпуск

Это нужно сделать до 28 декабря 2025 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Пушкинская карта" переезжает в банк ВТБ. Владельцам карты необходимо подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря 2025 года, сообщили в Министерстве культуры РФ.

"С 1 января банком-оператором программы "Пушкинская карта" будет ВТБ. Чтобы карта продолжила работать в 2026 году, ее владельцам нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря. Сделать это можно в приложении "Госуслуги культура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпущенная ранее карта Почта банка продолжит работать до 31 декабря 2025 года.