Владельцы "Пушкинской карты" приобрели почти 100 млн билетов

Их сумма составила свыше 48,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 98 млн билетов на сумму свыше 48,3 млрд рублей было приобретено по программе "Пушкинская карта". Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

"Дети с удовольствием посещают культурные мероприятия по этой программе. Интерес высок. Количество проданных билетов ежедневно растет. С начала старта программы "Пушкинская карта" по всей стране продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей", - приводят слова главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой в министерстве.

"Пушкинская карта" - это проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.