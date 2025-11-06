Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров" в России

Особое внимание на форуме уделено обмену успешными практиками и поиску решений для наиболее острых проблем в области охраны окружающей среды и природопользования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый всероссийский форум "Школа региональных министров" открылся в Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В нем принимают участие около 150 руководителей природоохранных ведомств со всей страны, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

"Школа региональных министров - это уникальная площадка для открытого диалога между федеральным центром и регионами. Ее цель - не только дать актуальные инструменты управления, но и создать среду для обмена опытом, и повысить эффективность работы органов исполнительной власти и всех, кто занимается защитой окружающей среды на местах. Создание такой площадки - это стратегический шаг для формирования единого правового поля в надзоре в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Только объединив усилия федерального центра и регионов, мы можем эффективно решать поставленные задачи в данной сфере", - заявила глава службы Светлана Радионова, чьи слова приводятся в сообщении.

В диалоге участвуют эксперты ключевых федеральных служб, включая руководителей и представителей Минприроды России, Совета Федерации, Минэкономразвития, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры. Основной акцент сделан на выполнении федеральных проектов "Чистая страна", "Генеральная уборка", "Чистый воздух" и "Вода России". Особое внимание уделено обмену успешными региональными практиками и поиску решений для наиболее острых проблем в области охраны окружающей среды и природопользования.

Специалисты Росприроднадзора поделились своим опытом, как проводить проверки, взаимодействовать с нарушителями, контролировать поступление и распределение "окрашенных платежей". А также ответили на вопросы коллег, у которых в каждом регионе своя специфика работы, свои болевые точки и приоритеты.

"Для кого-то это вопросы ликвидации накопленного вреда окружающей среде и необходимость в новых подходах для решения проблем исторического экологического ущерба. Для регионов, где ведется добыча полезных ископаемых, остро стоят вопросы контроля за рациональным использованием недр. Эксперты обсудили с участниками актуальные изменения в законодательстве. Спикеры рассказали о применении в работе новых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта", - уточнили в ведомстве.