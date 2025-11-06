В Якутии возобновятся паромные перевозки по маршруту Жатай - Техтюр

Ведутся работы по формированию судоходного канала на реке Лене

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Паромные перевозки по маршруту Жатай - Техтюр будут возобновлены в ближайшее время в Якутии, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время возобновятся паромные грузовые перевозки по направлению Жатай - Техтюр. На данный момент ледоколом ведутся работы по формированию судоходного канала на реке Лене. Эта мера необходима для обеспечения безопасного судоходства в сложный межсезонный период", - говорится в сообщении.

После окончания ледокольных работ и при благоприятных условиях сегодняшней ночью начнется погрузка машин на баржу из поселка Жатай. Паром будет следовать в село Техтюр, а затем двинется в обратном направлении. Перевозки будут осуществляться на барже "Жатай-1" с использованием тяжелого буксира. Также поездку сопроводит ледокол. Рейсы собираются проводить по мере заполнения баржи, вместимость которых составляет 95-100 легковых либо 25 грузовых автомашин.