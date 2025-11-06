В РФ предложили расширить список имущества, которое нельзя изымать у многодетных

Минюст выступил с инициативой включить в этот перечень земельный участок и автомобиль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минюст России предлагает расширить перечень имущества, которое не может быть изъято у многодетных семей за долги, включив в него земельный участок и автомобиль. Об этом сообщила директор департамента социального законодательства Минюста России Анна Румынина, выступая на сессии, посвященной семейному законодательству, на XIX Державинских чтениях в Минюсте.

По ее словам, Минюстом подготовлены две инициативы для развития социальной поддержки семьи государством.

"Одна инициатива касается многодетных семей - дополнение перечня имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, транспортным средством и земельным участком, которые принадлежат многодетной семье", - рассказала она. Сейчас при взыскании долгов под защитой от взыскания находится единственное жилье.

Вторая инициатива Минюста - расширить для семей с двумя и более детьми возможность воспользоваться налоговым имущественным вычетом по погашению процентов по ипотеке. "На сегодняшний день можно воспользоваться [налоговым вычетом] только в отношении одного объекта недвижимого имущества", - напомнила она. При этом предусмотрен максимальный размер возможного налогового вычета. "Сейчас если семья его в полном объеме его не выбрала, то фактически право теряется. Нами предлагается для семей с детьми использовать его до выбора максимального размера", - пояснила Румынина.

В новость внесена правка (17:25 мск) - передается с исправлением в цитате, верно - транспортным средством и земельным участком, которые принадлежат многодетной семье.