В Нидерландах 34 года спустя встретили окольцованную в Мурманской области чайку

Примечателен возраст птицы, так как средняя продолжительность жизни чаек составляет 10-20 лет

МУРМАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Особь сизой чайки, которую в 1991 году окольцевали в Мурманской области, встретили 34 года спустя в Нидерландах, хотя продолжительность жизни чаек в 1,5-2 раза меньше, сообщили в Кандалакшском заповеднике.

"Орнитологи Кандалакшского заповедника получили интересное сообщение: в сентябре этого года в Нидерландах встречена сизая чайка, окольцованная 6 июля 1991 года на острове в 21 км южнее Кандалакши. Таким образом, 34-летняя особь встречена в 2,1 тыс. км от места кольцевания", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, примечателен именно возраст птицы, так как средняя продолжительность жизни чаек составляет 10-20 лет, более 30 лет живут только отдельные особи. Также этой осенью пришли еще два сообщения - уже о серебристых чайках, одна из которых была встречена на путях миграции в Норвегии в 1 540 км, а другая - в местах зимовки в Нидерландах в 2,3 тыс. км от мест кольцевания.

Чайки улетают с Белого моря в сентябре-октябре. Вторая половина октября - начало ноября характеризуется тем, что последние чайки обычно покидают Кандалакшский залив, а передовые уже появляются на местах зимовки на побережьях Северного моря - в Дании, Нидерландах, Германии, Великобритании, где проводит зиму большинство кандалакшских чаек.