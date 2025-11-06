Локации Заполярья заинтересовали индийских кинематографистов

Кинопроизводители запланировали осмотр потенциальных локаций в 2026 году

МУРМАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Тундра, скалы, морское побережье и озера могут стать локациями для съемок новых индийских фильмов Болливуда в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном Центре развития кинопроизводства по итогам встречи с делегацией Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Накануне директор АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" Наталия Сидорина и заместитель Генерального консула Деви Чаран Дхули Дасс обсудили интерес Болливуда к съемкам в северных локациях. Печенгский округ Мурманской области заинтересовал зарубежных кинематографистов, которые запланировали осмотр потенциальных локаций в 2026 году.

"Индийских кинематографистов могут заинтересовать те локации и виды, которые нам северянам кажутся обыденными. Болливуд могут удивить нетронутые пейзажи тундры, суровое северное море, скалы, огромное количество озер, которые расположены в Мурманской области. Ну, и, конечно, они очень удивятся полярному дню летом, когда солнце не заходит за горизонт и можно снимать кино круглые сутки", - рассказали представители центра.

Центр развития кинопроизводства Мурманской области регулярно организует локейшн-туры для российских кинематографистов, которые смогли увидеть Кольскую сверхглубокую скважину, хребет Мустатунтури, мемориальный комплекс "Долина Славы", Лапландский заповедник, закрытый город Североморск, где базируется Северный флот. Кинопроизводители возвращаются с туров по Мурманской области с воодушевлением и новыми идеями для картин, добавили в центре.

"Представители российских кинокомпаний, которые побывали в Мурманской области, отмечают, что едут в Арктику за атмосферой, которую не поймать в павильонах Москвы или Санкт-Петербурга. Уверены, что подобное впечатление останется и у их индийских коллег, когда они посетят Кольское Заполярье", - подчеркнули представители кинокомиссии.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области (кинокомиссия), который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Полярный", "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Филателия", "Велга", "На выдохе", "Туман".