Геомагнитная буря года: чего ждать землянам от Солнца

В пятницу, 7 ноября, Землю накроет выброс солнечной плазмы. Ученые прогнозируют максимальный уровень геомагнитной бури G5 — экстремальный

Учеными из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ежедневно фиксируются солнечные вспышки разного уровня: от С3.7 (обычная) до Х1.8 (очень сильная). Завтра к Земле дойдут выбросы плазмы, произошедшие двое-трое суток назад.

Из сообщения Telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии стало известно, что движущаяся к Земле магнитная буря может достигнуть критического уровня — G5. "Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе на завтрашний день", — заключили специалисты.

Какие вспышки дойдут до нас

4 ноября на Солнце произошла вспышка высшего уровня — Х1.8, в последний раз солнечный взрыв такой силы регистрировался в июне этого года. Источником оказалась активная область 4274, которая около двух недель назад, находясь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS. Продолжительность вспышки составила около 36 минут, а пик был достигнут в 20:34.

В ночь на 5 ноября специалисты зафиксировали еще одну вспышку, балл которой также оказался высоким — Х1.1. Она принадлежит пока неизвестной активной области, расположенной в южном полушарии Солнца. Ученые отметили, что формирование области, способной производить Х-вспышки, говорит о системном росте солнечной активности. Факт формирования Солнцем менее чем за пять часов двух Х-вспышек является довольно редким.

Третья вспышка уровня М7.4 (средней мощности), которая дойдет до Земли, была зафиксирована сегодня в 14:19.

Чего ожидать 7 ноября

Результаты математической модели говорят о том, что удар по магнитосфере Земли будет краевым и его воздействие не превысит уровня G4. Однако эксперты отмечают, что о повышении уровня до "экстремального" G5 станет известно только "по факту", благодаря спутникам в точке Лагранжа L1. Через них плазменное облако пройдет за 40 минут до того, как окажется у орбиты Земли. "Впрочем, такой же прогноз они [математические модели] делали и накануне, тогда как, по факту, те облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают сильные бури планетарного масштаба. Визуальный контроль также показывает, что все, выброшенное Солнцем, летит к Земле", — заключают специалисты Лаборатории солнечной астрономии в своем Telegram-канале.

Специалисты также подчеркнули, что независимо от показаний графики Земле "предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет".

Кто может пострадать

По прогнозам ученых, буря и возмущения продлятся около суток — завтра начнется главная фаза, в ходе которой к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, которые запустят еще более сильные геомагнитные процессы. Об их влиянии на самочувствие человека до сих спорят в научном сообществе.

Согласно исследованиям, в дни геомагнитной активности отмечается некоторый рост летальных случаев, связанных с инфарктом миокарда и инсультом. Однако определить прямое воздействие отдельной магнитной бури на самочувствие конкретного человека трудно.

Специалисты в области медицины предупреждают, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.

"В условиях магнитной бури организм испытывает повышенный стресс, что связано не только с физическими изменениями, но и с психологическим воздействием. Повышенная тревожность, раздражительность, нарушения сна и эмоциональная нестабильность усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и затрудняют адаптацию к неблагоприятным условиям", — рассказала ТАСС доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины Пироговского университета Эльвира Хачирова.

Что разрушили магнитные бури

Самые серьезные разрушения от магнитных бурь произошли в сентябре 1859 года. Тогда в США и Европе произошло внезапное короткое замыкание телеграфных проводов, что привело к масштабным пожарам, а полярное сияние наблюдалось даже на юге, вплоть до Рима и Гавайев. Этот инцидент получил название "Событие Кэррингтона" по имени британского астронома-любителя Ричарда Кэррингтона. Он первым наблюдал, задокументировал и подробно описал причину — колоссальную солнечную вспышку.

Особенность возникшей магнитной бури заключалась в том, что сразу несколько факторов совпали в один момент: сгусток плазмы летел с исключительно высокой скоростью, корональный выброс массы был интенсивным, магнитные поля сгустка были направлены противоположно полю Земли.

По оценкам экспертов, если бы подобная буря повторилась сегодня, то экономический ущерб от нее составил бы триллионы долларов, а на восстановление энергоносителей и спутников ушли бы годы.

Влияние магнитных бурь даже средней силы человечество ощутило в сентябре 2017 года. Тогда мощная солнечная вспышка вызвала умеренную, но сложную по структуре геомагнитную бурю, из-за которой наблюдался масштабный сбой систем GPS по всему миру. В течение двух дней возмущения в ионосфере вызвали помехи для сигналов GPS, что приводило к ошибкам в определении местоположения до 10 м. Это нарушило работу систем навигации, геодезии, морской навигации и беспилотных аппаратов. Хотя магнитная буря 2017 года не привела к катастрофическим отключениям электроэнергии, ею был нанесен операционный и экономический ущерб, оцениваемый в сотни миллионов долларов.

Виктория Васильева