В Дагестане на базе первого военно-учебного центра появился интерактивный тир

Это современная тренировочная площадка, объединяющая передовые технологии виртуальной и механической симуляции

Редакция сайта ТАСС

© ДГТУ/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Интерактивный тир открыли при военно-учебном центре в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Назим Баламирзоев.

"В стенах Дагестанского государственного технического университета при участии депутата Госдумы Мурада Гаджиева состоялось открытие интерактивного тира в военном учебном центре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, интерактивный тир - современная тренировочная площадка, объединяющая передовые технологии виртуальной и механической симуляции. "Новый комплекс расширяет возможности студентов в вопросах тактики, точности стрелковой подготовки и оперативной готовности. Будущие защитники Родины смогут в полном объеме пройти курс огневой подготовки: от изучения материальной части, обслуживания оружия до непосредственной отработки навыков стрельбы", - добавил Баламирзоев.

Как рассказал Мурад Гаджиев, патриотическое воспитание сегодня играет особую роль в формировании гражданской позиции, нравственных ценностей и чувства гордости за свою страну у подрастающего поколения.

"Надо сказать, что электронное оружие внешне выглядит совершенно как боевое. Патриотизм начинается с малого - с уважения к своей стране и ее истории. Открытие тира это важный шаг в деле военно-патриотического воспитания студентов", - заключил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что в военно-учебном центре ДГТУ будут учить управлению БПЛА.