Глава Оренбуржья: в регионе более 20 тыс. детей занимаются настольным теннисом

В 2025 году 24 спортсмена вошли в состав сборной России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. детей в Оренбургской области занимаются настольным теннисом, а с открытием академии настольного тенниса в Оренбурге смогут заниматься одаренные дети со всей страны. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в ходе церемонии открытия спортивных объектов с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для нас это знаковое событие - открытие академии настольного тенниса. В Оренбургской области занимается более 20 тыс. детей, они все рады тому, что происходит. Оренбургская область уже давно является кузницей спортивных кадров, только в этом году 24 спортсмена вошли в состав сборной России", - сказал Солнцев.

Он поблагодарил Путина за поддержку в развитии детского спорта в Оренбуржье, а также председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера и оренбургских газовиков за реализованную инициативу. Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, академия построена на внебюджетные средства, под эгидой проекта "Газпром - детям", и сейчас передана в собственность Оренбургской области.

"В академии настольного тенниса есть все необходимое, чтобы ребята комфортно жили, тренировались, учились, в академии прекрасный медицинский центр. Рядом со зданием академии построен летний стадион с современным покрытием для активных видов спорта. С открытием академии настольного тенниса для одаренных детей рядом с Центром настольного тенниса, который также был построен по программе "Газпром - детям", в котором уже сейчас занимаются 700 детей в возрасте от пяти лет, в Оренбурге сформировался единый функциональный комплекс по настольному теннису федерального масштаба. Неслучайно, что это Оренбург, ведь Оренбург является неформальной столицей настольного тенниса, и мы уверены, что академия даст новые имена, новые титулы, новые победы во славу великой спортивной державы - России", - отметил Миллер.

Академия настольного тенниса представляет собой спортивный интернат для одаренных детей, предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых юных теннисистов из разных регионов России в возрасте от семи лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь объекта составляет 7 тыс. кв. м, строительство велось в 2022-2025 годах. Академия включает спортивный интернат для одаренных детей на 60 мест с игровым залом, открытую многофункциональную спортивную площадку, гостиницу на 40 мест для приезжающих на соревнования спортсменов и лиц, ответственных за проведение соревнований, а также медицинский пункт и столовую.

Академия располагается рядом с крупнейшим в стране Центром настольного тенниса России, открытым ПАО "Газпром" в апреле 2013 года. Общая площадь центра составляет около 5 тыс. кв. м.