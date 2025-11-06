Открывшийся в Бурятии спортцентр оборудовали полями для пляжного волейбола

В регионе волейболом занимаются более 40 тыс. человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новый волейбольный центр на пять полей, который открылся в столице Республики Бурятия Улан-Удэ, оборудован первыми на Дальнем Востоке крытыми полями с песком для пляжного волейбола. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи губернатор Алексей Цыденов.

"Сейчас при поддержке правительства [РФ], Министерства спорта мы открываем новый волейбольный центр в Улан-Удэ. Центр уникальный, на пять полей. Это три классических волейбольных поля и два поля - это пляжный волейбол с песчаным покрытием. Не знаю, как в других регионах, на Дальнем Востоке это точно единственный центр, где пляжный волейбол под крышей в круглогодичных условиях", - рассказал Цыденов.

Он отметил, что в регионе волейболом занимаются более 40 тыс. человек. "С открытием этого центра, конечно, их станет больше. И наши дети, наша молодежь будут расти сильными, здоровыми, настоящими патриотами нашей страны", - отметил глава региона.

В материалах пресс-службы Кремля уточняется, что в этом спортивном центре могут проводиться муниципальные, республиканские, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования по классическому волейболу, пляжному волейболу, волейболу (спорт глухих), волейболу сидя (спорт лиц с поражением ОДА) и софтболу. Также возможна организация соревнований по настольному теннису, спортивной борьбе, интерактивному баскетболу, перетягиванию каната и дартс.

Путин прибыл в Самару для участия в форуме "Россия - спортивная держава". Президент осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа открыл по видеосвязи пять спортивных объектов в регионах России.